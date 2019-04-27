محرك نيسان التيما 2019 يمتلك تقنية مأخوذة من GT-R

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان التيما الجديدة تحمل في داخلها تشابهات أكثر مما توقعناه مع GT-R، تحديداً تقنية خاصة في محرك الأربع سلندرات سعة 2.5 لتر للسيدان متوسطة الحجم.

هذه التقنية تم استخدامها في GT-R أولا ثم موديلات اخرى مثل سنترا نيزمو، وتقوم برش وصقل المساحة داخل إسطوانات المحرك في المكان الذي تتحرك فيه المكابس.. حيث يتم صنع غلاف داخلي بسمك 200 ميكرون، وهو نفس سمك شعرة رأس بشرية، مع استخدام أداة خاصة لصقل الإسطوانة من الداخل، والهدف هو تحسين الكفاءة وتخفيف الاحتكاك.

النتيجة هي تقنية متطورة من النادر رؤيتها في محركات أخرى لسيارات بنفس السعر.. ويُذكر أن محرك التيما الجديدة يضخ 188 حصان مع عزم دوران 244 نيوتن.متر، ويتم تجميعه في مصنع تينيسي الأمريكي الذي ينتج 1.4 مليون محرك سنوياً، أو واحد كل 19 ثانية.

ومنذ فتح هذا المصنع في 1997 وقد تم صنع 13 مليون محرك، وينتج المصنع مولدات الطاقة التي تدعم التيما ونافارا وماكسيما وباثفايندر واكس تريل وتيتان ومحركات ليف الكهربائية.