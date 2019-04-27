بـ5.6 مليون جنيه.. "أستون مارتن" تطلق سيارة رياضية جديدة

كتب: باسل الحلواني

كشف شركة صناعة السيارت الفاخرة "أستون مارتن"، عن أيقونتها الرياضية المكشوفة الجديدة "DBS Superleggera"، والتي من المنتظر أن يتم طرحها في الأسواق خلال الثاني من العام الجاري.

وتحمل السيارة الجديدة محركاً توربينياً جباراً، مكون

من 12 أسطوانة، بعزم 725 حصان، يساعد السيارة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في غضون 3 ثواني.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة فتحمل مقعدين من

الطراز الرياضي المكسو بالجلد الفاخر، كما تحتوي على شاشة لمسية كبيرة للتحكم في العديد من وظائف السيارة.

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة، فإن أسعار السيارة من المنتظر أن يصل سعرها الرسمي إلى 329 ألف دولار، وهو مايعادل 5639060 جنيه مصري، حيث سيتم طرحها بمجموعة من الفئات المختلفة.

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