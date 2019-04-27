كتب: باسل الحلواني
كشف شركة صناعة السيارت الفاخرة "أستون مارتن"، عن أيقونتها الرياضية المكشوفة الجديدة "DBS Superleggera"، والتي من المنتظر أن يتم طرحها في الأسواق خلال الثاني من العام الجاري.
وتحمل السيارة الجديدة محركاً توربينياً جباراً، مكونمن 12 أسطوانة، بعزم 725 حصان، يساعد السيارة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في غضون 3 ثواني.
أما عن المقصورة الداخلية للسيارة فتحمل مقعدين من
ووفقاً للموقع الرسمي للشركة، فإن أسعار السيارة من المنتظر أن يصل سعرها الرسمي إلى 329 ألف دولار، وهو مايعادل 5639060 جنيه مصري، حيث سيتم طرحها بمجموعة من الفئات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ5.6 مليون جنيه.. "أستون مارتن" تطلق سيارة رياضية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.