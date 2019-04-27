شهادات عوادم السيارات تضع "فورد" الأمريكية في مأزق

كتب: باسل الحلواني
فتحت السلطات الأمريكية تحقيقات جنائية موسعة مع شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، حول شهادات عوادم السيارات التي تنتجها الشركة.
وردت الشركة الأمريكية، التي باتت تواجه أزمة قد تؤثر على حجم مبيعاتها، في بيان رسميعلى ماتم تداوله في هذا الشأن قائلة، إن الأزمة ليس لها أي علاقة بفضيحة عوادم "فولكس فاجن" الشهيرة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإجراءات الحصول على شهادات عوادم
وبحسب البيان الصادر عن "فورد"، فإن الشركة أبدت استعدادها التام للتعاون مع جهات التحقيق للوصول إلى نتائج معروفة.
جدير بالذكر أن فضيحة التلاعب في أنظمة العادم بألمانيا، مازالت تلاحق كبريات شركات صناعة السيارات الألمانية، بعد اكتشاف تطورات جديدة في القضية التي أثارت ضجة واسعة خلال الأشهر الماضية.
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