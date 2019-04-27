- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت مالكاً لسيارة تويوتا او هوندا او كيا او هيونداي او ميتسوبيشي او فيات كرايسلر فعليك قراءة هذا.. حيث وسعت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية من تحقيقها في ضوابط الوسادات الهوائية المعيوبة إلى 12.3 مليون سيارة، وهذا تحقيق مختلف عن استدعاء وسائد تاكاتا الهوائية المعيوبة الشهيرة، كما أنها مشكلة خطيرة من المحتمل أنها أدت إلى مقتل 8 أفراد بالفعل.
ويعود أصل المشكلة إلى وحدات التحكم في الوسائد الهوائية، والمصنوعة من شركة توريد ألمانية باسم ZF-TRW.. هذه الوحدات فد تفشل أثناء الاصطدامات بسبب إشارات كهربائية ناتجة عن الحادث نفسه، والتي قد تؤدي لتدمير الدوائر الكهربائية لوحدات التحكم في الوسائد.
للوقت الحالي لا يوجد استدعاء بل مجرد تحقيق وتحليل هندسي للسيارات المتعرضة للعطب، وقد فتحت تويوتا تحقيقاً داخلياً في الأمر، مع إعلان ZF الألمانية عن تعاونها بالكامل مع التحقيق كذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر 12.3 مليون سيارة أخرى وسائدها الهوائية قد تكون خطراً على حياتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.