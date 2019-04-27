12.3 مليون سيارة أخرى وسائدها الهوائية قد تكون خطراً على حياتك

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت مالكاً لسيارة تويوتا او هوندا او كيا او هيونداي او ميتسوبيشي او فيات كرايسلر فعليك قراءة هذا.. حيث وسعت إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية من تحقيقها في ضوابط الوسادات الهوائية المعيوبة إلى 12.3 مليون سيارة، وهذا تحقيق مختلف عن استدعاء وسائد تاكاتا الهوائية المعيوبة الشهيرة، كما أنها مشكلة خطيرة من المحتمل أنها أدت إلى مقتل 8 أفراد بالفعل.

ويعود أصل المشكلة إلى وحدات التحكم في الوسائد الهوائية، والمصنوعة من شركة توريد ألمانية باسم ZF-TRW.. هذه الوحدات فد تفشل أثناء الاصطدامات بسبب إشارات كهربائية ناتجة عن الحادث نفسه، والتي قد تؤدي لتدمير الدوائر الكهربائية لوحدات التحكم في الوسائد.

للوقت الحالي لا يوجد استدعاء بل مجرد تحقيق وتحليل هندسي للسيارات المتعرضة للعطب، وقد فتحت تويوتا تحقيقاً داخلياً في الأمر، مع إعلان ZF الألمانية عن تعاونها بالكامل مع التحقيق كذلك.