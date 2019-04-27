“بالصور” وصول عربات المسار الأزرق الخاص بقطار الرياض للدمام

الخليج ٣٦٥ نت – وصل عدد من عربات قطار الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والمخصصة للمسار الأزرق الذي يبلغ طوله 38 كم، متمثلاً في محور “العليا-البطحاء”، وسيضم موقعين للصيانة والمبيت و27 محطة خمسة منها محطات تحويل.

وتم تحميل العربات على شاحنات لنقلها إلى الرياض، لاختبارها والتأكد من جاهزيتها؛ استعداداً للتشغيل التجريبي للقطار المتوقع خلال نهاية العام الجاري، حيث بلغت نسبة الانجاز فيه 82%، حسب ماصرّحت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

يُذكر أن مشروع “الملك عبدالعزيز” للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد “مترو دبي”، ويشمل القطارات والحافلات و6 خطوط للقطار و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.