مرسيدس: لا نعرف كيف يمتلك زعيم كوريا الشمالية سيارتنا المصفحة

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت دايملر أنه لا فكرة لديها كيف حصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون على سيارات مرسيدس ليموزين المدرعة، مؤكدة أن الشركة لا تتعامل بأي شكل مع كوريا الشمالية.

وقد ظهر كيم جونج اون في لقاء القمة هذا الأسبوع مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وفي قمته السابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل سيارات ليموزين للتنقل، ما أثار الكثير من التساؤلات.

بيع السيارات الفاخرة لكوريا الشمالية محظور تحت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الدولة المنعزلة، ومع ذلك نرى استخدام كيم جونج اون لمايباخ S600 بولمان جارد ومايباخ 62.

وصرح المتحدث الرسمي لدايملر: “لا نعلم كيف تم استيراد هذه السيارات لكوريا الشمالية.. بالنسبة لنا، التصدير الصحيح للمنتجات باتباع القوانين هو مبدأ أساسي نؤمن به تماماً للقيام بأعمالنا الاستثمارية المسؤولة”، ما يعني أن الإجابة هنا هو تهريب هذه السيارات، ربما عبر الأراضي الصينية المجاورة لكوريا الشمالية.