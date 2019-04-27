هل يمكن مغادرة المملكة بسيارة لا يمتلك صاحبها رخصة سير لها

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الهيئة العامة للجمارك مع استفسار لشخص حول إمكانية مغادرته المملكة بالسيارة رغم أن الاستمارة الخاصة بها عبارة عن ورقة من معرض فقط.
وجاء رد الهيئة، كالتالي: “لا يشترط إبراز رخصة سير المركبة لموظف الجمارك، إلا أن الجمارك السعودية تؤكد ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المطبقة بالمملكة والدول المجاورة والتي تلزم قائد المركبة بحمل رخصة سير المركبة أثناء قيادتها”.
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