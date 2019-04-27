داخلية مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر بشكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار مرسيدس بتطوير واختبار S-Class الجديدة كلياً، ظهرت صور توقعية جديدة للسيارة الرائدة القادمة، وهذه الصور واقعية ودقيقة لدرجة أن البعض ظن أنها صور مسربة!

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