فورد موستنج 1969 معدلة بداخلية مطبوعة بالأبعاد الثلاثية وقوة 785 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت إحدى نسخ فورد موستنج 1969 مؤخراً على تعديل جديد باسم Manticore Project “مشروع مينتيكور”، كي تحصل على محرك V8 سوبرتشارجر وداخلية مستوحاة من أفلام الخيال العلمي.

تعود ملكية السيارة العضلية المعدلة إلى حسن الخوري، مدير تنفيذي ورئيس شركة Cypress Semiconductor الأمريكية، والتي تعمل بتطوير البرمجيات وأدوات التحكم اللمسية للشركات الأخرى، وهو ما تم الاستفادة به أثناء القيام بهذا التعديل.

حصلت السيارة على استعادة كاملة تضمن تركيب محرك V8 حديث سعة 5 لتر متصل بسوبر تشارجر، بجانب نظام تعليق جديد مع ناقل يدوي 6 سرعات ومكابح جديدة لنجد أن القدرة الحصانية قد بلغت 785 حصان بشكل جنوني.

الأمر المميز حقاً في هذا التعديل هو أنه بعيداً عن الخارجية الكلاسيكية، حصلت موستنج مينتيكور على لوحة قيادة مخصصة بالكامل تختلف بشكل كامل عن السيارة الأصلية وحتى السيارات الحديثة، حيث تعد ذات تقنيات أعلى من أي سيارة إنتاجية أخرى متاحة حالياً.

تبدأ الروح المستقبلية بالظهور فور معرفتنا أن مختلف ألواح الداخلية مطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد، كما تم استبدال العدادات بشاشة رقمية كبير مع إمكانية التحكم في مختلف الوظائف من خلال اللمس، وهو ما يتضمن حتى النوافذ الكهربائية.

هذا ويمكن تشغيل السيارة من خلال التأكد باستخدام قارئ لبصمات الأصابع أو عبر إدخال رقم PIN أو حتى باستخدام بطاقة خاصة مغناطيسية، كما تم تصميم نظام الترفيه المعلوماتي كي يمكن مزامنته بشكل مباشر مع الهواتف الذكية ليمكن بث الموسيقى من خلاله عبر النظام الصوتي الفاخر بجانب الملاحة وقابليته للتحديث عبر الهواء.

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