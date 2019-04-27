ميتسوبيشي ستطلق بيك اب تستند على نيسان نافارا

الخليج ٣٦٥ نت – منذ وقف إنتاج بيك اب ميتسوبيشي رايدر التي كانت مستندة على دودج داكوتا في 2009، والتي كانت متاحة في عدد قليل من الأسواق، لم تقدم الصانعة اليابانية أي سيارات بيك اب جديدة، خاصة بعد معاناة رايدر من قلة المبيعات، ولكن يبدو أن الشركة تنوي العودة لهذه الشريحة في المستقبل القريب.

خلال حديث قصير مؤخراً مع مجلة Wards Auto، قال مارك شافين، مدير عمليات ميتسوبيشي في أمريكا الشمالية، أن الشركة تود طرح بيك اب جديدة تناسب قاعدة عملائها لتكون قادرة على تقديم مستوى عالي من المنافسة.

بالنظر إلى أن ميتسوبيشي تعد حالياً جزء من تحالف أكبر من رينو ونيسان، فمن الممكن أن يمهد ذلك الطريق لخططها بإطلاق بيك اب جديدة كلياً، خاصة في الوقت الذي أكدت فيه نيسان عملها على تطوير نافارا الجديدة.

Advertisements

ورغم عدم ورود أي تأكيدات بشأن ذلك، إلا أن التقارير تشير لأن ميتسوبيشي هي المسؤولة عن تطوير الجيل التالي من سيارات البيك اب الخاصة بالتحالف عبر استخدام منصة جديدة من نوع هيكل على الإطار، وهو ما سوف يستند عليها مجموعة مختلفة من الموديلات القادمة التي تتضمن الجيل الجديد من نيسان نافارا بجانب رينو ألاسكان ومرسيدس X-Class، مع إحتمال إطلاق جيل جديد من ميتسوبيشي تريتون في 2024.

هذا وتشير التقارير إلى أننا سنشهد تدشين الجيل الجديد من نيسان نافارا بالعام المقبل كموديل 2021 بتصميم مختلف ومحرك V6 جديد بقوة 300 حصان، مع احتمال وجود نسخة قياسية بمحرك 4 سلندر إلى جانب ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات، ما سيكون نفس خيارات محركات بيك اب ميتسوبيشي القادمة.