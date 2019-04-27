كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح هامة لتفادي الغفوة أثناء القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه أثناء الغفوة يمكن قطع مسافة 80 متر في غضون 3 ثوان على سرعة 100 كلم/س من دون متابعة أحوال الطريق، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث.

لذا ينبغي التوقف عن القيادة فور ملاحظة الرغبة في النعاس، والتي تتمثل علاماتها في كثرة التثاوب وحرقان العين والشعور بالتعب، مع ضبط مسند الظهر على الوضع الأفقي وأخذ قسط من الراحة لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة قبل مواصلة القيادة.

وقد حذرت الهيئة الألمانية من خطورة الغفوة أثناء القيادة؛ حيث إنها تعد أكثر الأسباب شيوعا للحوادث مقارنة بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات.