"سوبارو" تكشف عن رباعية دفع جديدة

كتب: باسل الحلواني أزاحت شركة صناعة السيارات اليابانية "سوبارو"، الستار عن أحدث سياراتها رباعية الدفع، والتي تحمل اسم "أوت باك". وتحمل أيقونة "سوبارو" الجديدة، محركاً توربينياً سعة 2.4 لتر، وعزم 264 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 مراحل. ويجمع التصميم الخارجي لـ"أوت باك"، بين تصميم سيارتي سوبارو "فورستر"، و"ليجاسي"، أما المقصورة الداخلية، فتتسع لخمسة أفراد، كما أنها تحتوي على العديد من التقنيات المتطورة، وأنظمة القيادة الحديثة. Advertisements

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