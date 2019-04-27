"تيسلا" تطرح سيارات أجرة ذاتية القيادة

كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا"، طرح مجموعة من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بحلول 2020. ومن المنتظر أن تحتوي السيارات الجديدة على الرقائق التي قامت "تيسلا"، بتطويرها مؤخراً، والتي تتميز بالسرعة. التي قامت "تيسلا"، بتطويرها مؤخراً، والتي تتميز بالسرعة. وتقوم "تيسلا"، بتصنيع هذه الرقائق في إحدى المصانع التابعة لشركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، بالولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن "تيسلا"، تستخدم هذه الرقائق الإلكترونية الجديدة، في مجموعة من طرازاتها، حيث تستخدم في طراز "موديل إس"، و"موديل إكس"، ومؤخراً تم استخدامها في سيارة تيسلا الشهيرة "موديل 3".

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