شارل لوكلير الأسرع في حصة التجارب الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى القصيرة

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – شهدت التجارب الحرة الثانية رفع العلم الأحمر في مناسبتين لسائقين وهو شي لم يرحب به بقية السائقين الذين كانوا في وضع محرج لتعويض ما ضاع ولمحاكاة أجواء السباق في التجارب الحرة الأولى المقامة في شوارع العاصمة الأذربيجانية، باكو، لسباق الجائزة الكبرى في أذربيجان الذي سيقام يوم الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لموسم 2019.

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وحقق السائق الموناكي البالغ من العمر 21 عامًا شارل لوكلير سائق فيراري أسرع توقيت مدته دقيقة واحدة 42.872 ثانية متقدماً على زميله بالفريق سيباستيان فيتيل بفارق 0.324 ثانية. وكانت سيارة الفيراري تحلق نهاية هذا الأسبوع بعد أن طورت سيارتها بحزمة من التعديلات إذ بلغ الفارق بينها وبين سيارة المرسيدس 0.669 ثانية وعلى متنها لويس هاميلتون.

ولم تتخلى الأخطاء البسيطة من الحصة للسائقين كـ لويس الذي أخطأ في الكبح ليسلك المسار الخارج من الحلبة الآمن، وإحتكاك سيارة لوكليرك بالجدار من دون اي مشاكل تذكر.

وقال لوكليرك: “أنا سعيد للغاية وأحب المسار كثيرًا وكان يومًا جيدًا، بشكل عام كانت السيارة على ما يرام. شعرت بالراحة في السيارة وعلى هذا المسار”.

أما هاميلتون عبر عن يومه هكذا: “كان يومًا غريبًا، لكنني ما زلت أستمتع به. لقد سارت سيارة التجارب الثانية بشكل جيد، وكنت أشعر براحة في السيارة وكنت أكثر راحة في السيارة مما كنت عليه العام الماضي.

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وأكمل:”ومع ذلك ، فإن الفيراري سريعة للغاية ويبدو أنها تسبقنا قليلاً ، لذلك سنحتاج إلى المعرفة أين نفقد الوقت مقارنة بهم. من غير المرجح أن نجد سبعة أعشار بين عشية وضحاها، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لدفع السيارة في الاتجاه الصحيح.”

ورفع العلم الأحمرعندما إصطدم لانس سترول سائق فريق ريسينغ بوينت بالحائط الجانبي بشكل بطئ جداً إلى حين إبعاد السيارة، بعدها إستؤنفت الحصة بعد 10 دقائق.

أما لسائق تورو روسو الروسي دانييل كفيات الذي خرج من متأخراً من الحظيرة الإيطالية بعد أن قام الفريق بإصلاح مشكلة في سيارته كان متفائلاً في حصة واعدة إذ كان متفوقاً على زميله بالفريق ألبون، بمقدار 0.039 ثانية ليحقق المركز السادس كأسرع سيارة، كفيات فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته عند المنعطف السابع واصطدم بالجدار ما تسبّب في كسر نظام تعليقه الأمامي وإلحاق ضررٍ بالقسم الخلفي من سيارته.

أتستأنفت الحصة بعد أن تبقى 17 دقيقة على النهاية الحصة الثانية القصيرة.