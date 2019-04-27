الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضين على جي ام سي يوكون 2019، ضمن عروض شهر رمضان المبارك: يوكون SLE 2WD 2019: بسعر يبدأ من 174,600 ريال وقسط شهري 3,493 ريال سعودي.

يوكون كرون SLE 2WD 2019: بسعر يبدأ من 168,500 ريال وقسط شهري يبدأ من 3,371 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “برمضان الخــير عطاءنا غــير..”، والسعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة. مميزات العرض: 0% دفعة أولى.

35% دفعة أخيرة.

1% رسوم إدارية.

60 شهر مدة التمويل.

شهرين تأجيل القسط.

900 ريال خصم على خدمات ومنتجات متنوعة. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الجميح للسيارات على تقسيط جي ام سي يوكون 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.