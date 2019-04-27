عرض الجميح للسيارات على كاديلاك إسكاليد 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على كاديلاك إسكاليد 2019، بدفعة أولى تبدأ من 165,900 ريال سعودي، وذلك ضمن عروض شهر رمضان الكريم. ويأتي هذا تحت شعار “هل هلالك والخير فالك”، ويسري العرض حتى 6 يونيو 2019. مميزات العرض: ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.



صيانة مجانية لمدة 5 سنوات.

مساعدة على الطرقات في أنحاء الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات/100,000 كم.

تُطبق الشروط والأحكام، فقد تختلف الأسعار حسب اللون و مواصفات السيارة. الشروط التمويلية عبر البنوك المشاركة: Advertisements **البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري: 0% مرابحة.

4.20% نسبة تأمين.

الدفعة الأولى 50%.

الدفعة الأخيرة 50%.

البرنامج التمويلي لمدة سنتين.

معدل النسبة السنوي للبنك السعودي الفرنسي 9.19%. مواصفات إسكاليد 2019: محرّك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان.

ناقل حركة ذكي أوتوماتيكي 10 سرعات ينقل السرعات.

نظام الثبات الإلكتروني.

مقاعد قابلة للتبريد والتدفئة.

نظام فتح وتشغيل السيارة عن بعد.

نظام تجربة مستخدم كاديلاك للمعلومات والميديا، مع شاشة بالألوان تعمل باللمس قياس 9 إنش، مع تقنية الهاتف المدمج المتوافق، مع ™Apple CarPlay و Android™ Auto.

نظام BOSE CENTERPOINT الصوتي المحيطي مع 16 مكبر للصوت.

إطارات قياس 22 إنش من الألومنيوم. صورة العرض:

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