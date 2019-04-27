غطاء فتحة التصريف تعرقل مجريات تجارب الحرة الأولى لجائزة اذربيجان الكبرى

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تعرقلت حصة التجارب الحرة الأولى المقامة في باكو، ضمن جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة الفورمولا 1 بعد حادثة إرتطام غطاء فتحة التصريف بسيارة جورج راسل المسرعة وسط المسارالمستقيم الثاني المتوجه إلى المنعطف الثالث ليتم توقيف الحصة بعد أن حددت سيارتان فقط توقيتهما.

وفي الحقيقة، انفصل غطاء فتحة التصريف الحديدية الثقيلة ليضرب أرضيّة سيارة الويليامز بقوة وتكسرها لنرى شظايا الإصطدام تحت السيارة متناثرة عبر المسار لتجبر راسل على التوقف من دون مشاكل أخرى تذكر. بعدها، خرج راسل من السيارة ليتفقد تحتها.

وقال راسل لقناة “سكاي سبورتس إف ون” لدى عودته إلى خطّ الحظائر: “اصطدمت بها وعانيت من ضربة قوية في كامل جسمي. توقف المحرك بشكلٍ فوري ودمر الغطاء الأرضية. أنا قلقٌ الآن بخصوص الهيكل”.

ومازدا من الأمور سوءًا بالنسبة لسيارة راسل، كانت الشاحنة او الرافعة التي تنقل السيارة الى منطقة الحظائر قد إرتطمت بالجسر العلوي عند المدخل مما تسبّب في كسر أنابيب السائل الهيدروليكي وتدفقه على غطاء محرك راسل.