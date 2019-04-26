كيفية تفادي ارتفاع حرارة داخلية السيارة في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – ترتفع درجة الحرارة بشدة في فصل الصيف في وطننا العربي، وهو ما يتسبب بدوره في ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارات ويجعل من القيادة أمراً مزعجاً للغاية، كما أن ارتفاع الحرارة تهدد سلامة السائق والسيارات المحيطة له، حيث يؤثر الإجهاد الحراري على حالة التركيز أثناء القيادة.



ولتفادي ارتفاع الحرارة بشدة داخل مقصور قيادة السيارات، قدم خبراء نادي السيارات ADAC الألماني 5 نصائح هامة تعمل على تفادي هذه المشكلة، وهي كما يلي.

1- فتح أبواب ونوافذ السيارة



قبل الانطلاق بالسيارة يجب فتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف إن وجدت، وذلك من أجل خروج الهواء الساخن من مقصورة القيادة، كما يجب تشغيل التهوية في البداية على أعلى المستويات، والانتظار لدقائق معدودة حتى يتم خروج الهواء الساخن وتقل سخونة مقود القيادة حتى يستطيع السائق السيطرة عليها.

2- تجنب القيادة في ساعات الذروة



تجنب قيادة السيارة في أوقات الذروة، وهو الوقت الذي يجمع بين خروج طلاب المدارس والجامعات والموظفين وارتفاع درجات الحرارة بشدة، ويكون بين الساعة 12 ظهرا والثالثة عصرا، ويفضل الاستراحة في هذا الوقت، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء.

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3- تظليل السيارة



يفضل في الصيف تظليل السيارة حسب قوانين المرور، بحيث يتم حجب الأشعة فوق البنفسجية، وحجب الأشعة تحت الحمراء وهي المسؤولة عن ارتفاع الحرارة في مقصورة السيارة.

4- ضبط المكيف



حتى لا يتضرر قائد السيارة والركاب يجب ضبط جميع فتحات التهوية بحيث يتم نشر الهواء البارد أعلى كتف الأشخاص الجالسين في الأمام، تجنبا للإصابة بنزلات البرد والزكام، كما يفضل عدم تشغيل المكيف على أعلى درجة في التبريد حتى لا يسبب مشاكل في الدورة الدموية.

5- صف السيارة للانتظار في الظل



يجب في حالة ركن السيارة أن يتم صفها في الظل، وفي حال الاضطرار لصف السيارة تحت أشعة الشمس فإنه يتعين وضع حاجب للشمس خلف الزجاج الأمامي، كما يفضل تغطية مقاعد الأطفال بقطعة قماش خفيفة.