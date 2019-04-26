“تفاصيل” ميتسوبيشي تنافس بوينج وايرباص بأول طائرة يابانية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ميتسوبيشي ريجينال جيت للصناعات الثقيلة عن الانتهاء من تطوير وتجهيز أول طائرة ركاب يابانية، وذلك بعد العديد من التأجيلات بسبب صعوبات في عملية الإنتاج، حيث كان مخطط تنفيذ المشروع من ستينيات القرن الماضي، ومن المقرر أن تدخل ميتسوبيشي في منافسة شرسة مع كبار صناعة الطائرات في العالم “بوينج” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية.



ولقد بدأت بالفعل طائرة الركاب الجديدة لشركة ميتسوبيشي عمليات الاختبار قبل أسبوعين، وتضع إدارة الشركة في مخططها الاستحواذ على نسبة كبيرة من سوق الطائرات ذات المقاعد القليلة، والتي من المتوقع أن تبلغ حجمها 135 مليار دولار حتى عام 2037، وفقاً لمجموعة صناعة الطائرات اليابانية.



ولقد وصفت وكالة بلومبرج الكشف عن الطائرة اليابانية الجديدة “ميتسوبيشي أم آر جي” ذات سعة 88 راكباً بأنها “الطائرة المناسبة في الوقت المناسب”، حيث يعتبر هذا أفضل توقيت لإطلاقها في ظل فقد الثقة في بوينج الأمريكية بعد سقوط طائرتين لها من طراز بوينج 373 ماكس 8، وهي من الطائرات المتوسطة ذات سعة 126 راكبا، وما يزيد من حدة المنافسة أن الطائرتين من نفس سعة عدد الركاب.



يذكر أن جميع دول العالم تقريباً قد قامت بوقف التعامل مع طراز بوينج 373 ماكس 8 بعد سقوط الطائرتين على الرغم من التعاقدات الكبيرة مع بوينج في طراز هذه الطائرة المنكوبة والتي بلغت 4000 طائرة، وبعد إعلان تجهيز طائرة ميتسوبيشي الجديدة فإنه من المنتظر أن تحل بدلاً من طائرة بوينج في سوق الطيران.



الجدير بالذكر فإن ميتسوبيشي قد قامت بإنفاق ما لا يقل عن ملياري دولار على مدار أكثر من عقد من الزمن على تطوير طائرتها، وتتطلع حالياً الحصول على شهادات اعتماد لطائراتها وبدء عمليات التسليم.