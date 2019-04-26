كيفية اكتشاف تعرض منظومة تبريد السيارة للأعطال

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام التبريد في السيارات من أبرز الأنظمة التي تساعد المحرك على العمل بكفاءة وتحافظ عليه من التلف، حيث أن نظام التبريد هو المسؤول عن خفض درجة حرارة المحرك، وتعتمد آلية عمل نظام التبريد (دورة التبريد) في السيارة على القيام بسحب الحرارة المتولدة في المحرك نتيجة الانفجارات في غرف الاحتراق والحركة بواسطة الماء وسحبها نحو الردياتير للتبريد، ثم يعود مرة أخرى إلى المحرك لتبريده وهكذا.



ونظراً لأهمية نظام التبريد في السيارة، حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من تعرض هذه المنظومة الهامة للأعطال، مما يسبب أضرار جسيمة للمحرك، وأكدت على ضرورة فحص سائل التبريد بصورة دورية.



وأشارت الهيئة الألمانية إلى ضرورة ملاحظة ثبات مستوى سائل التبريد في الوعاء الشفاف (قربة المياه)، بحيث يكون مستوى السائل ثابت بين العلامتين (الحد الأعلى والحد الأدنى)، وقالت الهيئة أنه في حال انخفاض مستوى السائل عن الحد الأدنى في الوعاء فإنه يرجع إلى وجود تسريب فى دورة التبريد، نظرا لأن دورة التبريد تعد نظاماً مغلقا، ليس من المفترض أن يتبخر سائل التبريد منه.



وأوضحت الهيئة عن سبب تسريب السائل إلى وجود مشكلة أو تشققات في أحد أجزاء نظام التبريد، سواء كان الردياتير، أو قربة المياه، أو مضخة المياه، أو مروحة التبريد، أو الثيرموستات، أو أنابيب المياه.

ولتفادي وقوع أضرار للمحرك، فإنه يجب التوجه على الفور إلى أحد المراكز الفنية من أجل فحص منظومة التبريد واكتشاف سبب المشكلة لإصلاحها قبل أن تتفاقم، وعادة ملء سائل التبريد بالنسبة المقررة مرة أخرى.