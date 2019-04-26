كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تستعد لطرح CLA الكوبيه الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة مرسيدس لطرح السيارة CLA الكوبيه الجديدة في مايو المقبل بسعر يبدأ من 31475 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من السيارة الكوبيه رباعية الأبواب يأتي بطول 4.69 أمتار، ويتمتع بالمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية خاصةً المقاعد الخلفية بعد زيادة طول قاعدة العجلات حوالي 3 سم عن الجيل السابق، في حين زادت سعة صندوق الأمتعة لتصل إلى 460 لتراً.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة CLA الكوبيه المدمجة محركات بنزين وديزل رباعية الأسطوانات تغطي نطاق قوة يمتد بين 85 كيلووات/116 حصان و165 كيلووات/225 حصان.

وتتراوح السرعة القصوى للسيارة CLA الكوبيه بين 205 و 250 كلم/س، ومعدل الاستهلاك بين 3.8 لتر من الديزل/100 كلم و6.5 لتر/100 كلم من البنزين.