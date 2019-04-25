حضور مميز للسيارات الكهربائية فى معرض نيويورك للسيارات

شهدت فعاليات معرض «نيويورك» الدولى للسيارات، والذى يعد واحداً من أكبر وأقدم معارض السيارات على مستوى العالم، وتستمر فعالياته حتى 29 أبريل الجاري، ظهورالعديد من المفاجآت، خاصة فى مجال السيارات الكهربائية، حيث كشفت العديد من الشركات خلال الفعاليات، عن الظهور الأول للعديد من الطرازات المتنوعة، ويأتى فى مقدمتها ما أعلنت عنه شركة كيا الورية، حيث كشفت عن مركبة متطورة، يتوقع لها أن تكون واحدة من

أفضل السيارات الكهربائية كروس أوفر حول العالم، وحملت اسم «Habaniro» والتى تأتى بتصميم مميز يجعلها شبيه بمراكب أفلام الخيال العلمي، وهيكل انسيابى أنيق مزود بأربع أبواب تفتح للأعلى ومصابيح أمامية شريطية الشكل تمتد على طول المقدمة، مواصفات كروس أوفر كيا الكهربائية.

كما كشفت شركة نيسان العالمية، النقاب عن اثنين من أحدث موديلاتها الجديدة

كليا واللتين تجمعان بين أحدث خطوط التصميمات العصرية المستقبلية، وتكنولوجيا القيادة الذكية ذات المحركات الكهربائية.

وأكدت الموديلات الحديثة من نيسان قيادتها لثورة جديدة فى عالم سيارات الركوب، حيث تتمتع السيارتان بتصميمات مبتكرة ذات لمسات مستقبلية غير تقليدية ومجموعة كبيرة من التقنيات التى تجسد مفهوم Nissan Intelligent Mobility، والذى تتبناه الشركة من خلال رؤيتها لتغيير مفهوم قيادة وتشغيل السيارات ودمجها فى المجتمع.

وشهدت الفعاليات الظهور الأول لـ«سيارة الأحلام» الكهربائية المتطورة، التى كشفت عنها «Genesis» التابعة لشركة «هيونداي»، وهى تعد واحدة من أجمل السيارات الكهربائية فى العالم.