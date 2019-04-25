‏LM أحدث سيارات «لكزس» الفارهة

أزاحت عملاق صناعة السيارات اليابانية «لكزس»، الستار عن أيقونتها الفان الجديدة الفارهة «LM»، والتى تعتمد بشكل كبير فى تصميمها على موديل تويوتا الشهير «الفارد».

وتعتمد السيارة على نوعين من المحركات، الأول V6،

يعمل بالبنزين، سعته 3.5 لتر، والثانى هايبرد سعته 2.5 لتر.

ويتوافر فى الفان الجديدة العديد من الكماليات، فى مقدمتها شاشة عرض قياس 26 بوصة، ونظام ملتيميديا، وتكييف لمسى مزود بلوحة

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تحكم مثبتة فى الكونسول.

وتعتمد السيارة على نوعين من المحركات، الأول V6،

يعمل بالبنزين، سعته 3.5 لتر، والثانى هايبرد سعته 2.5 لتر.

ومن المنتظر أن يتم طرح «LM»، بنسختين، النسخة الأولى رباعية المقاعد، والثانية نسخة عائلية سباعية المقاعد.