بورش ستطلق باناميرا كوبيه لمنافسة بي ام دبليو الفئة الثامنة

الخليج ٣٦٥ نت – مع اهتمام بورش بالدخول لفئات مثيرة للجدل في الأسواق مثل الـ SUV كوبيه، هل من الغريب ظهور إشاعات عن طرح نسخ جديدة لباناميرا بدون أبواب خلفية؟، خاصة وأن العلامة الألمانية لها تاريخ يبرر هذه الخطوة مثل موديل 928 كوبيه المطروح بين أعوام 1977 و1995.

ويشير تقرير جديد من Autocar أن بورش ستطرح نسخ باناميرا كوبيه وكشف العام القادم لتنافس بي ام دبليو الفئة الثامنة كوبيه والفئة الثامنة كشف، وأن السيارتين ستعتمدان على نسخة قصيرة من منصة MSB التي تدعم باناميرا القياسية.

بينما ستشارك موديلات البابين الكثير من السمات مع باناميرا، غالباً ستفضل بورش استخدام أسماء مختلفة لهم لإبراز تفردهم وتميزهم الرياضي، ربما اسم “929” الذي تناقلت عنه الإشاعات.. وليس أمامنا الآن سوى الانتظار.