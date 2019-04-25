مرسيدس C-Class الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مرور مرسيدس بنز C-Class باختبارات الطقس البارد، تم رصد السيارة أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ الألمانية مع تمسكها بمعظم التمويهات الكثيفة.

التمويهات قامت بعملها وأخفت تفاصيل التصميم للسيدان القادمة، ولكن يبدو الشكل العام مشابهاً للموديل الحالي.. ونعلم أن السيارة ستنتقل لمنصة MRA2 الجديدة لمرسيدس، والتي تستخدم المزيد من الألومنيوم، ما يسمح للسيارة بتخفيف وزنها وإن بقى حجمها كما هو.

وستحصل C-Class الجيل القادم على تقنيات أكثر تطوراً في الداخلية، مثل لوحة عدادات رقمية أكثر تعقيداً من اللوحة العادية المبهرة بالفعل، بجانب أنظمة سلامة ومساعدة إضافية لتخفيف الضغط على السائقين.

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تظل مولدات الطاقة لغزاً حتى الآن، ولكن نعلم من صور تجسسية أخيرة أن الشركة تعمل على تطوير نسخة هجينة بالقابس، وقد أشارت تقارير غير مؤكدة إلى توفر عدد من المحركات ذات الأربعة والستة سلندرات، مع نسخة AMG عالية الأداء.

توقعوا المزيد من الصور التجسسية خلال العام لتأخر تدشينها إلى 2020، مع توقع طرحها العام القادم كموديل 2021.