فورد تستثمر ما يقارب 2 مليار ريال في ريفيان لإطلاق سياراتها الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد اليوم عن قيامها باستثمار ضخم في صانعة السيارات الكهربائية الناشئة ريفيان، والتي تنوي منافسة تيسلا بشكل جدي بعد تدشينها اثنين من الطرازات الكهربائية طويلة المدى التي تتضمن R1S SUV وبيك اب R1T، خلال معرض لوس أنجلوس الماضي.

استثمرت فورد 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال)، مع تأكيدها على أنها ستعمل على تطوير سيارة كهربائية خاصة بها معتمدة على منصة ريفيان، وهو ما يأتي بجانب خطط فورد الأخرى لإطلاق كروس أوفر كهربائية مستوحاة من طراز موستنج بجانب بيك اب F-150 كهربائية.

سيتم تجميع المنصة لدى مصانع ريفيان بشكل تقليدي، فيما ستتولى فورد إنتاج هذه السيارة الكهربائية الجديدة التي لن تنافس سيارات ريفيان المستقبلية بشكل مباشر، فيما يقتضي الاتفاق بين كلا الشركتين أيضاً بانضمام جوزيف هينريش، نائب رئيس فورد ومدير عملياتها الدولية، إلى مجلس إدارة ريفيان ليكون أحد صانعي القرار بها.

هذا وقد أكدت فورد أن صفقتها الجديدة مع ريفيان باستخدام منصتها الكهربائية بسياراتها لن تؤثر على شراكتها مع فولكس واجن، والتي تسمح لفورد باستخدام منصة MEB الخاصة بالصانعة الألمانية، حيث أن قطاعات السيارات لكل واحدة بينهما مختلفة عن الأخرى.