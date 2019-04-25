كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تخطط لإطلاق 12 موديل جديد أو مطور.. أبرزهم "تندرا وسيكويا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت تويوتا معرض نيويورك للسيارات لتقديم موديلات هايلاندر وياريس هاتشباك 2020، ولكن يبدو أن هناك عددًا من السيارات الأخرى في الأفق. وفي حديث صحفي ، قال نائب رئيس مجموعة أمريكا الشمالية في تويوتا ومديرها العام إن الشركة ستقدم 12 نموذجًا جديدًا أو معاد تصميمه على مدار ثلاث سنوات. ولم يعلن جاك هوليس التفاصيل ، لكن القائمة تضم حفنة من الطرازات التي تم تقديمها بالفعل ومن بينها هايلاندر المذكورة وياريس وكذلك كورولا ، كورولا هايبرد ، RAV4 وسوبرا.

أما المركبات الست المتبقية فلايزال يحيطها الغموض ، لكن المدير التنفيذي قال في وقت سابق إن سيارة تندرا الجديدة بالكامل ستأتي قريبًا. ورفض هوليس تحديد متى ستصل الشاحنة المعاد تصميمها ، لكنه أكد أن الشركة تعمل على تطوير قاعدة بناء جديدة ستدعم في النهاية الجيل التالي من تندرا وتاكوما و فور رانر وسيكويا. وقد أشارت التقارير السابقة إلى أن تندرا سوف يتم تقديمها العام المقبل كنموذج 2021.

وفي حين أنه من المحتمل أن يكون موديل تندرا أحد النماذج الستة الباقية المرتقبة ، إلا أن النماذج الخمسة الباقية غير مؤكدة. ومع ذلك ، فقد التقط بعض المصورين للصور التجسسية صور لسيكويا وسيينا وغيرها من السيارات. كما اقترح هوليس أيضًا وجود مساحة أقل من موديلات RAV4 لتقديم سيارة كروس أوفر جديدة أصغر إلى جانب CH-R.

قد يشير هذا إلى أن الشركة تدرس طرح طراز كروس أوفر جديد للفصل بين CH-R و RAV4. ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن ، لكن تويوتا طرحت الموديل التجريبي FT-4X في معرض نيويورك للسيارات 2017 وقال المصمم الرئيسي للموديل في وقت سابق إن هذا الموديل جاهز للإنتاج بنسبة 75٪.