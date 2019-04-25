كارلوس غصن يخرج مجدداً من السجن بكفالة 16.8 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – خرج رئيس نيسان ورينو السابق كارلوس غصن من السجن للمرة الثانية بكفالة 4.5 مليون دولار (16.8 مليون ريال)، مع وضع محكمة طوكيو لشرط آخر لخروجه، وهو عدم تواصله بأي شكل مع زوجته كارول بدون إذن مسبق.

ويُذكر أن السلطات اليابانية استجوبت زوجة غصن عقب إعادة القبض عليه في بداية أبريل، كما طلبت من الحكومة الفرنسية التدخل لمساعدة زوجها.

النيابة العامة استأنفت قرار خروج غصن بكفالة، ولكن في حالة رفض استئنافهم، سيتمتع غصن ببعض الحرية في انتظار محاكمته لاحقاً هذا العام.

Advertisements

ويُذكر أن آخر التهم الموجهة لغصن هي استلامه 5 مليون دولار (18.7 مليون ريال) من نيسان لأغراض شخصية، كما حول خسائره المالية الشخصية لحسابات الشركة.

كل هذا منفصل عن التهم الأساسية التي واجهها غصن بالتهرب الضريبي وسوء السلوك المالي أثناء إدارته لتحالف نيسان-رينو، وينكر غصن جميع التهم ويدعي أنه ضحية انقلاب من مجلس إدارة نيسان.