كارلوس غصن يخرج مجدداً من السجن بكفالة 16.8 مليون ريال

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الخليج ٣٦٥ نت – خرج رئيس نيسان ورينو السابق كارلوس غصن من السجن للمرة الثانية بكفالة 4.5 مليون دولار (16.8 مليون ريال)، مع وضع محكمة طوكيو لشرط آخر لخروجه، وهو عدم تواصله بأي شكل مع زوجته كارول بدون إذن مسبق.
ويُذكر أن السلطات اليابانية استجوبت زوجة غصن عقب إعادة القبض عليه في بداية أبريل، كما طلبت من الحكومة الفرنسية التدخل لمساعدة زوجها.
النيابة العامة استأنفت قرار خروج غصن بكفالة، ولكن في حالة رفض استئنافهم، سيتمتع غصن ببعض الحرية في انتظار محاكمته لاحقاً هذا العام.
ويُذكر أن آخر التهم الموجهة لغصن هي استلامه 5 مليون دولار (18.7 مليون ريال) من نيسان لأغراض شخصية، كما حول خسائره المالية الشخصية لحسابات الشركة.
كل هذا منفصل عن التهم الأساسية التي واجهها غصن بالتهرب الضريبي وسوء السلوك المالي أثناء إدارته لتحالف نيسان-رينو، وينكر غصن جميع التهم ويدعي أنه ضحية انقلاب من مجلس إدارة نيسان.
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