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الخليج ٣٦٥ نت – دشنت تويوتا موديل مارك اكس، والمعروف لعقود باسم كريسيدا، منذ خمسين عاماً، والآن بعد هذا التاريخ العريق ستقوم تويوتا بوقف إنتاجها في ديسمبر القادم، مع إطلاق “الإصدار الأخير” لها هذا الأسبوع توديعاً لها.
وقد بدأ الموديل حياته تحت اسم مارك 2 في 1968، ليتحول اسمها إلى كورونا مارك 2 ثم كريسيدا في 1977، مع صنع تسعة أجيال مختلفة لها حتى توقف نسخة السيدان في 2004، وهنا ظهرت “مارك اكس” التي تم صنع جيلين منها، آخرهم في 2009، والذي استلم تحديثات مختلفة منذ ذلك الوقت حتى الآن.
مارك اكس الإصدار الأخير سيأتي بتغييرات خارجية وداخلية لتميزه عن الموديل القياسي، مثل جنوط 18 إنش ومصد أمامي خاص وثلاثة ألوان مختلفة للطلاء الخارجي مثل الفضي المعدني وأسود اللؤلؤة وأبيض البلور.
في الداخل نرى جلود سوداء وحمراء للمقاعد وألواح الأبواب مع تخييط أحمر على المقود والأبواب ومساند الأذرع، كما حصل الإصدار الأخير على السونار الذكي لتويوتا وتقنية التحذير من الزحام الخلفي بشكل قياسي.. هذه آخر مرة سنرى فيها هذا الموديل التاريخي، والذي ترك بصمة عميقة في العديد من الأسواق العالمية، خاصة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر تويوتا تعلن إيقاف مارك X “كريسيدا” بإطلاق إصدارها الختامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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