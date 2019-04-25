“بالصور” نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض تصل إلى 82%

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت هيئة تطوير مدينة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً لعدد من محطات مشروع قطار الحرمين، مبيّنة أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 82%، وبهذا تكون قد دخلت في مراحل متقدمة لتشكل معالم جديدة في المدينة.

يُذكر أن مشروع “الملك عبدالعزيز” للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد “مترو دبي”، ويشمل القطارات والحافلات و6 خطوط للقطار و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.