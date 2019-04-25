“تفاصيل” شروط الفحص الدوري للسيارات واجراءاته

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت إدارة الفحص الدوري للسيارات بالمملكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط الفحص الدوري استناداً على لائحة الفحص الدوري للمرور، وهي كالتالي: احضار السيارة مهما كان نوعها وحجمها إلى محطة الفحص الدوري بقيادة السائق أو المالك، مع الحرص على غسلها خصوصاً من أسفل السيارة.

يجب أن يكون قائد السيارة هو مالكها، أو سائق حاصل على تفويض رسمي من “أبشر” من مالك السيارة.

يتم تقديم استمارة السيارة إلى مسؤول الفحص الدوري عند الوصول لأول شباك، ومن ثم يتم إعادتها للسائق.

يتم الحصول على رسوم مقابل عملية الفحص الدوري ويقدم فاتوره للسائق.

يتولى فني الفحص الدوري قيادة السيارة وتوجيهها خلال المسار المحدد، وتسليمها للسائق في نهاية المسار.

عند نجاح واجتياز السيارة الفحص الدوري، يتم تثبيت ملصق الاجتياز للفحص الدوري بواسطة الفني وتسلم السائق وثيقة من نسختين تُقدم إلى إدارة المرور.

في حالة عدم اجتياز السيارة اختبار الفحص الدوري، يتم تسليم السائق وثيقة تحتوي الأخطاء أو الأعطال التي يجب إصلاحها وإعادة السيارة لفحصها خلال المدة المحددة فيها والتي تقارب 13 يوم.

يستطيع المالك أو سائق السيارة اعادة فحصها في نفس اليوم في حالة إصلاح الأخطاء.

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