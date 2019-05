جي إم سي سييرا 2019 الجديدة كلياً تصل إلى الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت مركبة البيك-أب خفيفة الوزن من ’جي إم سي‘ (GMC)، ’سييرا‘ (Sierra) طراز العام 2019 التي أعيد تصميمها بالكامل، متوفرة الآن في صالات عرض وكلاء ’جي إم سي‘ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتأتي عائلة ’سييرا‘ الجديدة كلّياً للعام 2019 بمقصورة كبيرة من صفي مقاعد وأربعة أبواب (Crew Cab)، وهي تتضمّن ستة طرازات مختلفة كل منها يعبّر بقوّة عن المزايا التصميمية الرائعة والقدرات العالية وخصائص الاتصال المتطوّرة التي يضمّها.

ويشهد الجيل المقبل من عائلة ’سييرا‘ طرح فئتي تجهيزات جديدتين تكمّلان مجموعة الطرازات ضمن فئات تجهيزات Sierra، SLE، SLT ودينالي الراقية. ويستهدف طراز AT4 العملاء الذين يعيشون حياة نشطة، وهو يُعدّ الأول من نوعه من ’سييرا‘ حيث يتمتّع بإمكانيات ذكية وتقنيات مبتكَرة مع قدرات عالية للسير على الدروب الوعرة دون أي مساومة. أما طراز Elevation الجديد، والذي يتوفر في المنطقة للمرّة الأولى، فيحمل المزايا التي تشتهر بها ’سييرا‘ ويجمعها ضمن تصميم بمظهر أنيق وحديث.

جرى تطوير طرازات ’سييرا‘ الجديدة كلّياً بتصميم هيكل Crew Cab للعام 2019 بهدف تلبية الاحتياجات والخيارات المفضَّلة لعملاء ’جي إم سي‘ كثيري المتطلّبات، وهي تأتي مع ميّزة الدفع بالعجلات الأربع 4WD وصندوق خلفي واسع بجحم خمسة أقدام وثمانِ بوصات.

حول هذا، قالت دانييلا ديسوزا، مديرة علامة ’جي إم سي‘ في ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘: “بعد عرض شاحنة ’جي إم سي سييرا‘ الجديدة للعام 2019 في عدد من المناسبات الخاصّة بالمنطقة، أصبح الآن بإمكان العملاء في مختلفة أنحاء الشرق الأوسط قيادة واحدة منها بأنفسهم. والان بمقدورهم الاستمتاع بالمزايا الكثيرة التي توفرها ’سييرا‘ التي أعيد تصميمها بالكامل للعام 2019 فحسب، بل أيضاً ولأوّل مرّة ستتوفر لهم مجموعة من ستة طرازات مختلفة سيستطيعون الاختيار منها ما يناسبهم.”

خضعت ’سييرا‘ الجديدة كلّياً لعملية إعادة تصميم كاملة وقد أصبحت الآن أكبر من كافة النواحي، وهذا يشمل قاعدة عجلات أطول وجسم أطول بنمط Crew Cab ذي صفي مقاعد وأربعة أبواب للمقصورة، مما يقدّم حوالي 8 سنتيمترات إضافية لركّاب المقعد الخلفي لوضع أرجلهم براحة وذلك بالمقارنة مع الطراز السابق. أما مظهرها المهيب فيرتكز على أسس بارزة تشمل الهيكل القوي الذي يتضمّن رفارف مصقولة وغطاء طويل ومؤثّر للمحرّك يحوي في المقدّمة شبكاً أكبر وأكثر جرأة من ’سييرا‘ السابقة.

توفر خيارات أنظمة توليد الحركة في ’سييرا‘ طراز 2019 الجمع الأمثل بين الطاقة والقدرة. ووفقاً للطراز، هناك محرّك V6 سعة 4.3 ليتر، أو محرّك جديد كلّياً سعة 2.7 ليتر بشاحن توربيني، أو محرّك V8 من الجيل القادم سعة 5.3 ليتر (مع نظام الإدارة الديناميكية للوقود Dynamic Fuel Management)، وجميعها يتصل مع أنظمة نقل حركة أوتوماتيكية من 8 سرعات. وستتوفر اختيارياً في طراز ’سييرا AT4‘ للعام 2019 نسخة جديدة من محرّك V8 سعة 6.2 ليتر الذي برهن فعاليته، بينما يأتي كتجهيز قياسي في طراز Denali. ويتصل المحرّك سعة 6.2 ليتر بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات وهو يشمل تقنية الإيقاف/التشغيل ونظاماً جديداً للإدارة الديناميكية للوقود تمكّن المحرّك من العمل عبر اثنتين إلى ثمان أسطوانات، وفقاً للطلب، بهدف تعزيز مستويات الطاقة والكفاءة.

يقدّم طراز Denali الأرقى ضمن المجموعة تقنيات هي الأولى ضمن فئتها مثل الباب الخلفي المبتكَر MultiPro Tailgate ومرآة الكاميرا الخلفية (Rear Camera Mirror)، بالإضافة إلى تعزيزات حصرية للشاسيه مثل التحكّم المتكيّف بالركوب (Adaptive Ride Control) وعناصر تصميمية وداخلية حصرية راقية.

أما طراز AT4 الذي يتميّز عن غيره عبر مظهره الفريد، والقائم على لمسات خارجية داكنة وتفاصيل عصرية، فيوفر بثقة قدرات حقيقية للسير على الدروب الوعرة نظراً لباقة الخصائص التي يتضمّنها، شاملة رافعة لنظام التعليق بحدود 2 بوصة يتم تركيبها في المصنع مباشرة لزيادة الخلوص الأرضي أكثر، وميّزة الدفع بالعجلات الأربع مع علبة نقل حركة من سرعتين، وممتصّات صدمات أحادية الأنبوب نوع Rancho معدَّلة للدروب الوعرة، وترس تفاضلي خلفي قابل للقفل، ونظام مبتكَر لاختيار نمط الجر (Traction Select System).

من جهته، يضع طراز Elevation الجديد نفسه على مسافة من باقي أشقائه في عائلة ’سييرا‘ عبر مستويات التطوّر المثيرة التي يتمتّع بها ومظهره القوي الملفت، وهذا يشمل مسكات أبواب ومصدّات وإطار شبك بميّزة اللون الأحادي، وتعزّز مظهره أكثر إضافات خارجية سوداء شاملة الشبك ووصلات القطر وتجهيزات النوافذ الجانبية وعجلات الألمنيوم الاختيارية باللون الأسود اللامع حجم 20 بوصة. كما يتوفر قياسياً نظام اختيار مستوى الجر (Traction Select System).

بدورها، تتشابه مواصفات طراز SLE مع طراز Elevation الجديد، وهي تقدّم باقة من المزايا البارزة مثل التحكّم بالسرعة، كاميرا رؤية خلفية ونظام معلوماتي ترفيهي معزَّز من ’جي إم سي‘ مع شاشة مائلة قياس 8 بوصات جاهزة لتقنية Android Auto™ ومتوافقة مع تقنية Apple CarPlay™. أما طراز SLT فيرتكز على هذا ليضفي خصائص قياسية أخرى مثل نظام تشغيل المركبة عن بعد ونظام معلوماتي ترفيهي، إلى جانب عدد من الخصائص الأخرى.

ويكمّل طراز Sierra الأساسي الذي يشكّل نقطة الدخول إلى العائلة باقي الطرازات للعام 2019. ويأتي طراز مركبة شاحنة البيك-أب خفيفة الوزن الأساسي من ’جي إم سي‘ مزوَّداً بمحرّك V6 سعة 4.3 ليتر مع ميّزة الإدارة الفعّالة للوقود (Active Fuel Management). كما إنه يتألّق عبر أضواء حصرية بشكل حرف C في الجهتين الأمامية والخلفية. وقد جرى صنع هذه الشاحنة لتنفيذ الكثير من متطلّبات العمل، بالتالي فإنها تأتي مجهَّزة بـ12 وصلة لتثبيت الحمولة، وعتبات أكبر عند زوايا المصد الخلفي ومشابك سحب أمامية. وتتميّز مقصورة المركبة بكونها تضم نظام ’جي إم سي‘ المعلوماتي الترفيهي مع شاشة مائلة حجم 7 بوصات تتوافق قياسياً مع تقنيتي Apple CarPlay™ وجاهزة لتقنية Android Auto™.

2019 GMC Sierra AT4 (Photo by Steve Fecht for GMC)

