عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند ايقاف السيارة بحالات الطوارئ يعد مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف السيارة في حالات الطوارئ على الطرق العامة.
وكانت التغريدة كالتالي: “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية”.
وأوضحت الإدارة أنه يجب على قائد السيارة القيام بما يلي:
- إيقاف السيارة في أقصى الجانب الأيمن.
- تشغيل أنوار التنبيه “الفليشر”.
- وضع مثلث السلامة على بعد 100 متر في النهار، وعلى مسافة 200 متر في الليل، حتى يتمكن قائدي السيارات الأخرى من رؤية السيارة.
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