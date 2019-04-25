عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند ايقاف السيارة بحالات الطوارئ يعد مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف السيارة في حالات الطوارئ على الطرق العامة.

وكانت التغريدة كالتالي: “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية”.

وأوضحت الإدارة أنه يجب على قائد السيارة القيام بما يلي: