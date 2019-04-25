بيجو للسيارات تعلن تراجع مبيعاتها في الخارج

أعلنت مجموعة بي.إس.إيه، المصنعة لسيارات بيجو، انخفاض إيراداتها 1.1 بالمئة بفعل تراجع المبيعات في الخارج بما فاق أثر تحسن الأسعار في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة يوم الخميس إن الإيرادات انخفضت إلى 17.98 مليار يورو (20.05 مليار دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 18.2 مليار يورو في الفترة المقابلة قبل عام.

وقال المدير المالي فيليب دي روفيرا إن بي.إس.إيه "ما زالت تركز بشكل

كامل" على خطة الأداء متوسطة المدى وتواصل في الوقت نفسه دمج أوبل-فوكسهول التي استحوذت عليها من جنرال موتورز.

وتراجعت الإيرادات من قطاع السيارات الرئيسي 1.8 بالمئة إلى 14.16 مليار يورو.

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وتضررت تسليمات بي.إس.إيه العالمية بفعل استمرار تراجع المبيعات في مشروعاتها المشتركة في الصين وانسحاب المجموعة من إيران العام الماضي.

وانخفضت أحجام المبيعات 15.7 بالمئة إلى

886 ألفا و400 سيارة في الربع الأول. وحتى مع استبعاد إيران انخفضت التسليمات 6.1 بالمئة متأثرة بتراجع بنسبة 30 بالمئة في أمريكا اللاتينية.

وتتفق أرقام إيرادات المجموعة إلى حد كبير مع توقعات المحللين في استطلاع إنفرونت داتا، وأبقت الشركة على توقعاتها للمدى المتوسط عند أرباح تشغيل في قطاع السيارات بنسبة 4.5 بالمئة تقريبا بين عامي 2019 و2021.

وقالت الشركة إنها تتوقع الآن انكماش سوق السيارات في أمريكا اللاتينية اثنين بالمئة في العام الحالي واستقرار السوق الأوروبية وتراجع السوق الصينية ثلاثة بالمئة ونمو الروسية خمسة بالمئة.