أعلنت مجموعة بي.إس.إيه، المصنعة لسيارات بيجو، انخفاض إيراداتها 1.1 بالمئة بفعل تراجع المبيعات في الخارج بما فاق أثر تحسن الأسعار في الربع الأول من العام.
وقالت الشركة يوم الخميس إن الإيرادات انخفضت إلى 17.98 مليار يورو (20.05 مليار دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 18.2 مليار يورو في الفترة المقابلة قبل عام.
وقال المدير المالي فيليب دي روفيرا إن بي.إس.إيه "ما زالت تركز بشكلكامل" على خطة الأداء متوسطة المدى وتواصل في الوقت نفسه دمج أوبل-فوكسهول التي استحوذت عليها من جنرال موتورز.
وتراجعت الإيرادات من قطاع السيارات الرئيسي 1.8 بالمئة إلى 14.16 مليار يورو.
وتضررت تسليمات بي.إس.إيه العالمية بفعل استمرار تراجع المبيعات في مشروعاتها المشتركة في الصين وانسحاب المجموعة من إيران العام الماضي.
وانخفضت أحجام المبيعات 15.7 بالمئة إلى
وتتفق أرقام إيرادات المجموعة إلى حد كبير مع توقعات المحللين في استطلاع إنفرونت داتا، وأبقت الشركة على توقعاتها للمدى المتوسط عند أرباح تشغيل في قطاع السيارات بنسبة 4.5 بالمئة تقريبا بين عامي 2019 و2021.
وقالت الشركة إنها تتوقع الآن انكماش سوق السيارات في أمريكا اللاتينية اثنين بالمئة في العام الحالي واستقرار السوق الأوروبية وتراجع السوق الصينية ثلاثة بالمئة ونمو الروسية خمسة بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيجو للسيارات تعلن تراجع مبيعاتها في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.