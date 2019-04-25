كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تكشف عن "GT-R Nismo" الجديدة بمواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة نيسان عن سيارتها الرياضية GT-R Nismo الجديدة خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات والممتد حتى 28 من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الرياضية GT-R Nismo الجديدة تتمتع بمزيد من الرشاقة وخفة الحركة بفضل خسارة أكثر من 30 كجم من وزنها، وذلك بفضل الاعتماد على مكونات من الكربون.

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كما تمتاز السيارة GT-R Nismo الجديدة من خلال فتحات التهوية على الرفارف الأمامية، والتي تتولى عملية تصريف الهواء الساخن من حيز المحرك، فضلا عن الجنوط المصنوعة من مادة الألومنيوم قياس 20 بوصة.

وعلى صعيد الدفع ينبض بداخل السيارة محرك تربو مزدوج V6 سعة 3.8 لتر يزأر بقوة 600 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات، مع مجموعة عادم من التيتانيوم ومكابح من الكربون والسيراميك.

ولم تكشف الشركة اليابانية عن معدلات أداء السيارة GT-R Nismo الجديدة، علما بأن الموديل السابق ينطلق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 315 كلم/س.