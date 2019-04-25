كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحفاظ على مقصورة السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد القاهرة اليوم 31 درجة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بين 3- 4 درجات مئوية.

يعد ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة أمرًا مزعجا للسائق، كما أن يهدد سلامة السائق والسيارات المحيطة به بالطريق حيث يؤثر الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة على التركيز.

ولتجنب هذا الخطر يقدم خبراء نادي السيارات ADAC الألماني 6 نصائح لخفض درجة الحرارة داخل السيارة؛ وهم:

1- تجنب ساعات الذروة

ينبغي تجنب القيادة في الساعات، التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء، ويفضل الاستراحة في الظل بين الساعة 12 ظهرا والثالثة عصراء.

2- قبل بدء السير

يوصي الخبراء الألمان بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف - إن وجدت - لخروج الهواء الساخن خارج السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم البدء في القيادة طالما أن عجلة القيادة ساخنة.

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3- الحماية من الشمس

لحماية جيدة من أشعة الشمس يمكن تغطية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس المخصصة لذلك، والتي لا تقوم بحجب الأشعة فوق البنفسجية فحسب، ولكن أيضا تحجب الأشعة تحت الحمراء المسؤولة عن الحرارة في السيارة.

4- مكيف الهواء

يتعين ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة خارج السيارة وداخلها عن 6 درجات، تجنبا للإصابة بمشاكل في الدورة الدموية. ويتم ضبط جميع فتحات التهوية بحيث يتم نشر الهواء البارد أعلى كتف الأشخاص الجالسين في الأمام، تجنبا للإصابة بنزلات البرد والزكام.

5- التزود بالسوائل

شرب كميات كبيرة من الماء أمر هام جدا خاصة عند السفر، ويفضل أن تصل الكمية، التي يتم إمداد الجسم بها، إلى 3 لترات في اليوم سواء كانت ماء أو عصير أو شاي.

6- صف السيارة للانتظار

يتعين صف السيارة للانتظار في الظل، ومراعاة مسار الشمس على مدار اليوم. وإذا لم يكن هناك مفر من الصف تحت أشعة الشمس، فإنه يتعين وضع حاجب للشمس خلف الزجاج الأمامي. ويمكن تغطية مقاعد الأطفال بقطعة قماش خفيفة، لكن لا يجوز ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارة على أية حال.