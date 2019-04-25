كيفية تجهيز سيارتك استعداداً للصيف وتفادياً للأعطال

الخليج ٣٦٥ نت – ترتفع درجات الحرارة في وطنا العربي بصورة كبيرة في فصل الصيف، وتؤثر بالسلب على العديد من الأجزاء الحيوية في السيارة، لذا ينصح الخبراء بإجراء عدد من التجهيزات الضرورية في السيارة قبل الصيف، لتفادي الأعطال المفاجئة التي قد تصيب السيارة أثناء القيادة بفعل درجات الحرارة المرتفعة، وخلال السطور التالية سوف نستعرض نصائح الخبراء لمواجهة ارتفاع الحرارة، وهي كما يلي.

1- زيت المحرك



يؤثر ارتفاع درجات الحرارة الشديدة على لزوجة الزيت ويزيد من سيولته، وهو ما قد يعرض المحرك للخطر نتيجة افتقاد الأجزاء الداخلية المعدنية للتشحيم المناسب ويسبب احتكاكها، كما يزيد من درجة حرارة المحرك، لذا يجب اختيار نوع الزيت والذي يمتلك نسبة لزوجة عالية لمواجهة الحرارة الشديدة في الصيف، ويمكن التعرف على نوع الزيت المناسب لمحرك سيارتك عبر مراجعة كتيب التعليمات.

2- فحص ضغط الإطارات



يفضل تركيب الإطارات الصيفية في هذه الفترة من العام مع بداية الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك لمواجهة سخونة الهواء داخل الإطارات وتأثيره السلبي عليها، كما يجب فحص ضغط الإطارات بصورة مستمرة لتجنب انفجار الإطارات، ورفع كفاءة الجر والمكابح.

3- البطارية



مع ارتفاع درجات الحرارة يرتفع استخدام المكيف بصورة كبيرة وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على جهد البطارية، لذا يجب فحص البطارية وتنظيف أقطابها، وفي حال ما كانت ضعيفة يجب تغييرها حتى لا تعرض السيارة للأعطال.

4- نظام التبريد

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ينصح الخبراء بفحص نظام التبريد في السيارة لأهميته الشديدة لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة، لذا يجب فحص السوائل في الردياتير والقربة بصفة دورية، وملاحظة أي تسريب لهم، كما يفضل تنظيف الردياتير وفحص مروحة التبريد للتأكد من سلامتها وكفاءة عملها.

5- الأحزمة والخراطيم



تعتبر الأحزمة أو “السيور” والخراطيم من المكونات التي تتأثر بشدة الحرارة الشديدة، وذلك نظراً لتصنيع غالبيتهم من المطاط والذي قد يتعرض للتشقق نتيجة الحرارة الشديدة والضغوطات التي يواجهها، وفي حال تعرضهم للانقطاع فإن السيارة تتوقف تماماً عن الحركة، فهي تربط أجزاء المحرك ببعضه، لذا يجب فحصهم جيداً وتغيير المتهالك بينهم.

6- مكيف الهواء



في ظل ارتفاع الحرارة الشديدة في الصيف فإن مكيف الهواء من أبرز أجزاء السيارة أهمية في فصل الصيف، ويزيد استخدامه بصورة مرتفعة ودائمة، لذا يجب إجراء الصيانة الدورية له وتغيير الفلتر الخاص به، والتأكد من مستوى سائل التبريد (الفريون) وتزويده في حال انخفاضه.

7- الفلاتر

كما نصح الخبراء بتنظيف وتغيير “فلاتر” السيارة سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود، حيث إن إهمال تغييرها يؤدي إلى تعرض السيارة للأعطال وتخفض كفاءة المحرك.