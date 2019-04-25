4 نصائح لفحص السيارة المستعملة باحترافية قبل الشراء

الخليج ٣٦٥ نت – يفضل العديد من الأشخاص شراء السيارات المستعملة عن الجديدة بسبب الانخفاض الكبير في السعر بينهم، وعدم خسارة مبالغ كبيرة عند إعادة البيع، لكن من الضروري عند شراء السيارات المستعملة فحصها بإحترافيه حتى لا يتعرض المشتري إلى خداع وغش بعض التجار، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة للمقبلين على شراء السيارات المستعملة للتأكد من حالتها وكفائتها.

1- فحص جسم وهيكل السيارة

يجب عند فحص جسم وهيكل السيارة أن يكون قد تم غسلها وأن تكون الإضاءة جيدة، وذلك لكي تتمكن من الفحص الجيد لطلاء السيارة وملاحظة أي تباين به أو اختلاف في درجاته للتأكد من عدم تعرضها لحادث، ثم قم بفحص شنطة السيارة والعتبات والجوانب المخفية للتأكد من عدم وجود صدأ وتأكل في جسم السيارة، كما يجب فحص الإطارات وملاحظة أي انحناءات أو تآكل أو مناطق غير متوازنة بسبب القيادة السيئة.

2- فحص المحرك والجزء الامامي

قم بفحص المحرك جيدا وتأكد من عدم وجود تسريب للزيوت عليه، ثم قم بفتح غطاء موضع زيت المحرك وملاحظة وجود رغاوى أم لا للتأكد من سلامة الأسطوانات وعدم وجود تسريب بها، كما تأكد من عدم وجود قطع أو اهتراء في الأحزمة (السيور) أو في الخراطيم الموصلة للمحرك، كما قم بتشغيل السيارة وتأكد من انتظام صوت المحرك وعدم وجود ارتجاج أو اهتزاز به، وقم بفتح الردياتير وتأكد من نقاء السائل به وعدم اختلاطه مع زيت المحرك.

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3- فحص المقصورة

قم بفحص جوانب المقصورة جيدا للتأكد من عدم وجود صدأ، كما قم بفحص الطلاء في الجوانب أيضاً للتأكد من عدم تعرض السيارة للحوادث وتغيير أجزاء بها، وقم بفحص عداد السرعة وفي حال ملاحظة انخفاض قراءته بشدة تأكد من حال دواسات البنزين والمكابح وأنهم بحالة جيدة وقم بفحص براغي عداد السرعة للتأكد من عدم فكه، وقم بتشغيل المكيف للتأكد من كفاءته وتبريده.

4- اختبار قيادة السيارة

تعتبر تجربة قيادة السيارة أفضل طريقة للتعرف على كفاءتها، ويجب تجربة القيادة على طريق غير ممهد للتأكد من سلامة أجزاء التعليق الهوائي بها، وعدم صدور أصوات طقطقة أو أي صوت مختلف، كما يجب تجربة قيادة السيارة أيضاً في صعود المرتفعات للتأكد من قوة عزم المحرك، ويجب تجربة الضغط على المكابح بقوة للتأكد من كفاءتها، كما يجب ملاحظة أي اهتزاز أو ارتجاج للسيارة أثناء السير، وأيضا قم بالاطلاع على جدول وتاريخ الصيانة الخاص بها.