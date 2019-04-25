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الخليج ٣٦٥ نت – في السابق كانت رام مجرد مجال موديلات داخل علامة دودج، قبل انفصال رام واستقلالها بذاتها في 2009، وخلال هذه الأعوام العشرة رأينا العديد من سيارات البيك اب والفان ولكن لا SUV حتى الآن، لتتكفل بهذه المهمة دودج دورانجو وجيب جراند تشيروكي داخل فيات كرايسلر، ولكنهم ليست سيارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة بنفس مستوى شيفروليه سوبربان وفورد اكسبيديشن.
وهنا نرى عمل الفنانة نيكيتا تشويكي، والتي رسمت صور توقعية حولت فيها رام 1500 الجديدة إلى SUV عملاقة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لم تقم رام ببناء سيارة كهذه بالفعل مع الرواج الكبير لهذه الفئة في الأسواق؟
هذه الصور أزالت الصندوق الخلفي لرام 1500 بيك اب وأضافت بعض التغييرات لتناسب شكل SUV.. ويُذكر أن آخر مرة قدمت فيها دودج أو رام سيارة قريبة من هذه النوعية كانت رام تشارجر في التسعينيات، والتي نافست شيفروليه بليزر وفورد برونكو آنذاك قبل توقف إنتاجها.
للوقت الحالي تستمر فورد وجنرال موتورز في السيطرة على فئة الـ SUV ذات الثمانية ركاب، لتبدأ الأسعار في الولايات المتحدة لشيفروليه سوبربان من 50,800 دولار (190,000 ريال)، بينما يبدأ سعر فورد اكسبيديشن من 52,130 دولار (195,000 ريال)، كلاهما أغلى بمراحل من دودج دورانجو ذات السبعة مقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر رام SUV تظهر في شكل تخيلي.. هل ستنافس يوماً ما سوبربان واكسبيديشن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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