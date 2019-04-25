عرض هيونداي الوعلان على تقسيط سوناتا 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان للتجارة عرضين على هيونداي سوناتا 2018 محرك 2.4 لتر: الأول: قسط شهري 1,274 ريال سعودي، بالتعاون مع المصرف الراجحي.

الثاني: قسط شهري 1,263 ريال سعودي، بالتعاون مع الأهلي NCB. ويأتي هذا تحت شعار “آخــر فرصة”. مميزات العرض: بدون دفعة أولى “للعملاء المحولة رواتبهم”.

بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة. مواصفات السيارة: Advertisements فتحة سقف بانورامية.

جنوط قياس 18 بوصة.

ستائر جانبية خلفية “يدوية”.

كاميرا خلفية.

حساسات خلفية.

تغيير السرعات من خلف المقود “شيفتر”. صورة العرض:

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