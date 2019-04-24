عيب خطير في 12.3 مليون سيارة بسبب وسائد "TRW" الهوائية

كتب: باسل الحلواني
قررت الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية، استدعاء حوالي 12.3 مليون سيارة، لفحصها، بعد اكتشاف عيوب محتملة خطيرة في الوسادات الهوائية الخاصة بها.
ووفقاً لنتائج التحقيقات التي بدأتها الهيئة في 2018، فإن العيوب الفنية التي تم اكتشافها، قد تتسبب في عدم فتح الوسائد الهوائية عند التصادم، نتيجة وجود حمل كهربائي زائد، بالجزء المسئول
وتشمل قائمة السيارات المستدعاة كلا من "فيات كرايسلر، وهيونداي، وهوندا، وميتسوبيشي، وتويوتا، وكيا، التي تم إنتاجها مابين عامي 2010 حتى 2019، والمزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة "TRW"، لصناعة مستلزمات السيارات.
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