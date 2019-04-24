8 نصائح لحماية مكابح سيارتك من الأعطال والتلف

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام المكابح من أبرز وأهم عوامل الأمان والسلامة في السيارات، حيث أنها المسؤول الأول عن تخفيف وإيقاف السيارة، وفي حال تعرض هذا النظام الهام إلى الأعطال فإنه يسبب تهديد كبير لأمن وسلامة الركاب، ويعرض السيارة لخطر الحوادث.



وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لنظام المكابح إلا أن العديد من قائدي السيارات يهملون صيانته ويقومون ببعض الأخطاء الشائعة تجاهه، وهو مما يساعد على التلف السريع للمكابح، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لكيفية التعامل الصحيح مع المكابح وإطالة عمرها الافتراضي.



1- في حال السير في المنحدرات يجب عدم الضغط المتواصل والمتكرر على دواسة المكابح، والقيادة على السرعات البطيئة.

2- أثناء القيادة على الطرق يجب ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية حتى لا تضطر إلى الضغط المتكرر على المكابح.

3- عند الاقتراب من الإشارات المرورية أو المنحنيات لا تندفع بقوة ثم تقوم بالضغط بشدة على المكابح عند الأقتراب من الإشارات.

4- من الضروري أيضاً وعندما تقوم بربط عجلات سيارتك أن تنتقل من مسمار إلى آخر بطريقة تسلسلية، وهو ما يساعد في تثبيت العجلة بشكل ممتاز، هذا الأمر مهم جداً لأنه يوقف السيارة من دون أن تتحمل المكابح الكثير من الضغط.

5- قم بفحص زيت المكابح بصورة دورية للتأكد من عدم وجود تسرب له، وهو ما يوضح سلامة منظومة المكابح.

6- فحمات المكابح مثل أي جزء في السيارة لها عمر افتراضي، لذا يجب تغيير الفحمات في حال تلفها أو انتهاء عمرها الافتراضي.

7- لا تقم بسكب المياه على مكابح السيارة في حال ارتفاع حرارتها، كي لا تسبب اعوجاج أقراص الفرامل (الهوبات).

8- لا تقم بخرط أقراص الفرامل أكثر من مرة في حال تعرضها للاعوجاج، حتى لا تعرض منظومة المكابح للخطر.