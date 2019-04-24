“رسمياً” ميتسوبيشي تعلن إيقاف إنتاج باجيرو في اليابان وتطلق إصدارها الختامي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ميتسوبيشي اليوم عن نيتها وقف إنتاج SUV باجيرو الأيقونية في منشأها باليابان، وهو ما يعني أن الجيل الحالي منها سيكون الأخير.

لأجل توديع باجيرو التي رفعت اسم ميتسوبيشي عالياً في العديد من الأسواق حول العالم، بما يتضمن دول الخليج، كشفت الصانعة اليابانية عن إصدار خاص لـ SUV الطرق الوعرة، والتي ستقتصر على 700 نسخة فقط داخل اليابان.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت ميتسوبيشي لنيتها الاستمرار في إنتاج باجيرو خارج اليابان بعدد من الأسواق التي يتوقع أن تتضمن الخليج.

أما عمّا تتميز به النسخة النهائية الخاصة من باجيرو، فهو يبدأ مع تقديم فتحة سقف كبيرة مثل الطرازات التقليدية، ولكن الاختلافات الأكبر تظهر بالمقصورة مع المقاعد المكسوة بالكامل بالجلد الطبيعي باللون الأسود أو البني الفاتح، دون تغيير بمحرك تيربو ديزل 3.2 لتر المتاح هناك بقوة 192 حصان وعزم 441 نيوتن.متر، رغم أنه تم تدعيم نظام الدفع الرباعي عبر إضافة معامل إغلاق خلفي قياسي ليتكامل مع معامل الإغلاق الوسطي.

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ما يزيد تميز باجيرو الإصدار الأخير بالفعل سيكون ما سيحصل عليه ملاكها الجدد من الشركة فور شرائها، وهو ما يبدأ مع مجموعة من لوحات عتبات باجيرو الفريدة من نوعها والتي تحمل اسم طراز مع رقم متسلسل خاص بكل منها، إلى جانب اثنين من الملصقات التي يمكن لصقها على الـSUV، أما الهدية الأعلى قيمة فهي ساعة سيتزن كوارتز محدودة تحمل شعار ميتسوبيشي بوجهها، حيث ستحمل أيضاً كل ساعة رقم متسلسل خاص يطابق رقم السيارة ذاتها، حيث أن هذه الساعة تتاح بـ700 نسخة فقط، تماماً كالاصدار الخاص.

هذا وفي النهاية، يمكن القول أن مازال هناك بعض الأمل في استمرار باجيرو وحصولها على جيل جديد مطور بجانب نيسان باترول كجزء من مشروعات تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، ولكن أغلب الإشارات تشير لأن ذلك الإحتمال ضعيف.