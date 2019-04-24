تيسلا بيك اب تظهر بشكل تخيلي مستوحى من الخيال العلمي

الخليج ٣٦٥ نت – بينما تستعد تيسلا للكشف عن أول بيك كهربائية لها لاحقاً هذا العام، قدم المصمم امري هوسمن تخيله الخاص لما يمكن أن تبدو عليه عبر مجموعة من التصميمات الدقيقة.

لم تنشر تيسلا حتى الآن سوى صورة تشويقية بسيطة للبيك اب القادمة، لذا تندر المعلومات حول ما يمكن أن يبدو عليه تصميمها الخارجي، رغم أن مدير الشركة التنفيذي، إيلون ماسك، صرح سابقاً أنها ستأتي بمظهر مستقبلي مستوحى من فيلم Blade Runner الخيالي العلمي، وهو ما استند عليه المصمم امري هوسمن في تصميمه التخيلي.

تعرض لنا صور التصاميم مقدمة بيك اب تيسلا حاملة لمصابيح LED نحيفة للغاية تختلف عن طرازات الشركة الأخرى، مع وجود شبك أمامي صغير مزيف وألواح حماية أسفل المصد، ونظراً لأن البيك اب كهربائية بالكامل، فيمكن ملاحظة زيادة مساحة المقصورة الداخلية بشكل متداخل مع حقيبة الأمتعة الأمامية الفارغة حيث أن المحركات الكهربائية تكون مثبتة أسفل السيارة مع تمدد الزجاج الأمامي للمقدمة أكثر.

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بجانب ذلك، يمكن أيضاً ملاحظة وجود قاعدة عجلات عملاقة مع أبواب كبيرة ذات خطوط عدوانية وحادة، رغم أن الصندوق الخلفي يبدو صغيراً نسبياً مع مصابيح خلفية مميزة بالفعل.

هذا ونستمر في الوقت الحالي بانتظار تدشين تيسلا للبيك اب الجديدة الخاصة بها لاحقاً هذا العام كي نعرف ما التصميم الذي ستأتي به، خاصة بعد أن أكد إيلون ماسك قدومها بنظام تعليق متطور يقوم يتعديل ممتصات الصدمات الخلفية حسب وزن الحمولة الخلفية والضغط مع نظام رؤية ومستشعرات محيطية مع مقاعد تكفي 6 أشخاص ومدى يتراوح ما بين 643 إلى 804 كم بالشحنة الواحدة.