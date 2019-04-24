تويوتا ستطرح 12 سيارة جديدة خلال 3 أعوام.. بينها تندرا وسيكويا ولاندكروزر

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت تويوتا موديلات هايلاندر 2020 وياريس هاتشباك الجديدة في معرض نيويورك للسيارات ولكن هذه هي البداية فقط، حيث صرح نائب رئيس الذراع الأمريكية لتويوتا أن الشركة تجهز لطرح 12 موديل جديد كلياً أو معاد تصميمه خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

لا توجد الكثير من التفاصيل ولكن سيكون بينهم موديلات تم الكشف عنها مسبقاً مثل هايلاندر وياريس، بجانب كورولا وكورولا هايبرد وراف فور وسوبرا.

السيارات الستة المتبقية تظل لغزاً، ولكن نعلم أن نفس التنفيذي صرح مسبقاً عن قرب قدوم موديل تندرا جديد كلياً، مع تطوير تويوتا لمنصة جديدة للأجيال القادمة من تندرا وتاكوما وفوررانر وسيكويا.

لنكمل رحلة التخمينات.. بعض الصور التجسسية أشارت إلى تطوير الجيل القادم من سيينا، كما من الغالب رؤية سيكويا ولاند كروزر جديدتين عقب تندرا بفترة قصيرة.. وقد أشار التنفيذي أنه يوجد مجال لطرح كروس أوفر جديدة بين راف فور وCH-R والتي تعاني من عدم توفر دفع رباعي فيها.. والآن ليس أمامنا سوى الانتظار.