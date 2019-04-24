“بالفيديو” سيارة اوروس كشف الروسية تعتقد أنها منافسة رولزرويس داون

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بعض سيارات اوروس الروسية في موكب عسكري لتسمح لنا بإلقاء نظرة واضحة على موديل الكشف الجديد للشركة، والذي يتبع تصميم سينات سيدان للرئيس فلاديمير بوتين مع بعض التغييرات الكبيرة لعمود A لتناسب البابين الطويلين للسيارة.

بالعودة للوراء نرى خلفية فريدة بصندوق أمتعة مسطح ومكان مخصص لاستيعاب السقف عند سحبه، مع خفض ارتفاع السيارة بـ 0.8 إنش مقارنة بالسيدان.

الداخلية تظل كما هي مثل السيدان مع بعض التعديلات الخاصة لتناسب الموكب العسكري، مثل إزالة مقعد الراكب الأمامي ووضع ذراع لتمسك به اليد للتوازن أثناء الوقوف داخل السيارة، مع تزويدها بمكبرات صوت و”مواد خاصة لعزل الرطوبة” لمقاومة الأمطار والعواصف الثلجية.

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مثل سينات، تعتمد سيارة الكشف على محرك V8 هجين بقوة 590 حصان وعزم دوران 880 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام دفع رباعي.. وإذا تم طرح هذه السيارة في الأسواق فستمثل منافسة مثيرة للاهتمام لرولز رويس داون وفانتوم كوبيه كشف.