يبدو أن جمس ستطلق جرانيت SUV منافسة مازدا CX-3

الخليج ٣٦٥ نت – في 2010 كشفت جمس عن سيارة اختبارية تحت اسم جرانيت ومنذ ذاك الحين لم يصدر أي خبر عن السيارة سوى تجديد الشركة لتسجيلات الاسم التجاري للحفاظ عليه من المنافسين، وهو ما قامت به الشركة مجدداً في الفترة الأخيرة.

جمس جرانيت الاختبارية

وقد كانت جرانيت كروس أوفر مشابهة للواجن ليتم وصفها آنذاك بالسيارة الأصغر في تاريخ جمس، ويُذكر ان جنرال موتورز في ذلك الحين كانت تتعافى من إفلاسها وقت الأزمة المالية العالمية.

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مع رخص أسعار البنزين واندفاع جمس بشكل كامل في سوق البيك اب والـ SUV بجانب بعض سيارات الكروس اوفر مثل ترافيرس واكاديا، السؤال هنا ما الغرض من جرانيت الصغيرة؟، هل ستكون نسخة خاصة لموديل حالي أم موديل جديد كلياً؟، غالباً هو الأخير للرواج المتزايد لسيارات الكروس أوفر الصغيرة.

جمس لا تقدم أي سيارة في هذه الفئة حالياً مقارنة بشيفروليه وبويك التي تقدمان تراكس\تريل بليزر وانكور بالترتيب، ومن المنطقي أن تنضم جمس للقافلة داخل علامة جنرال موتورز.. نتوقع ظهور المزيد من الأخبار عن جرانيت في الأشهر المقبلة.