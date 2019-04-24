كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا تستعد لإطلاق شبكة نقل تشاركي بسيارات أجرة مسيرة آلياً في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأن العام القادم سيشهد إطلاق أولى سيارات تسلا للأجرة المسيرة ذاتياً (robotaxis) لتكون قيد العمل في شبكة نقل ومشاركة سيارات كاملة في حلول العام القادم 2020، حيث قام بإطلاق تصريحه هذا خلال مؤتمر تسلا للقيادة الذاتية أمس الثلاثاء في مقر الشركة الرئيسي بولاية كاليفورنيا بحضور المستثمرين.

وتابع "ماسك": "إنني كلي ثقة أن العام القادم قد يشهد سيارات الأجرة المسيرة آلياً من تسلا لكن ليس في كل المقاطعات حيث أننا لن نحصل على الموافقة عليها في جميع المناطق” حيث كان تصريحه مقتضب دون إبداء أي تفاضيل أخرى لكنها أضاف في أن الشركة قادرة على الحصول على موافقة الجهات المعنية لسماح لسياراتهم الآلية بالعمل في مناطق جديدة العام القادم".

فيما قالت تسلا إنها ستُمكن مالكي سيارات تسلا التي تستوفي المعايير من إضافتها لتطبيق مشاركة النقل خاصتها والذي سيكون بنمط مشابه لتطبيق أوبر لمشاركة السيارات، حيث ستكون نسبة الفائدة العائدة للشركة من 25%-30% من إجمالي الرحلات التي يقوم بها مالكيها، كما سيتم الاستعانة بسيارات الأجرة الآلية (robotaxis) في المناطق التي لا تتوفر فيها السيارات بعدد كافي.