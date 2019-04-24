نبذة تاريخية عن جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تتجة الأنظار نهاية هذا الأسبوع الى الأكثر الحلبات تشويقاً إذ أن عمرها فقط يقارب الثلاث سنوات، ألا وهي حلبة شوارع باكو ضمن الجولة الرابعة لهذه السنة من بطولة فورمولا 1 لموسم 20019.

في نسختها الرابعة لهذه السنة، ستقام جائزة أذربيجان تحت إسمها كما حدث في السنة الماضية إذ ان في سنتها الأولى أقيمت تحت أسم (جائزة أوروبا الكبرى).

أما بالنسبة للحلبة، فقد خططت الحكومة المحلية في أواخر عام 2013 حيث طرحت الفكرة الأولية لإستضافة سباقٍ في شوارع العاصمة، باكو لوضع البلاد على الخارطة العالمية علماً بأن التحدي الأكبر كان في تحديد مكان إنشاء الحلبة.

وفي باكورة سباقاتها عام 2016 أقيمت تحت ظروف مادية صعبة حيث تراجعت فيها أسعار النفط العالمية مع الإنخفاض في قيمة العملة المحلية. ولكن العاصمة الأذرية لم تستلم وتحدت لأمر كهذا ولم تتأثر به لينطلق أول سباق للفورمولا 1 في الأراضي الأذريبيجانية.

وكغيرها من الحلبات الدائمة مثل حلبة البحرين الدولية، حلبة أوستن الأميركية، حلبة مرسى ياس في أبوظبي، حلبة شنغهاي الصينية، صُممت الحلبة من قبل المهندس الألماني المخضرم هيرمن تيلك لتنضم الى الروزنامة البطولة في الألفية الجديدة.

وقد قاربت تكلفة إنشاء الحلبة ما يقرب من المبلغ 12 مليون دولار أميركي في إعادة سفلتة المسارات التي ستستضيف السباق في غضون سنتين إذ تعتبر حلبات الشوارع أقل تكلفة في العادة عند إنشائها. وتمت المهمة مع الإستعانة بخمسة ألاف متطوع من مراقبي المسار (المارشال) من دولة البحرين لإدارة السباق الأول، وتمت بنجاح مع جهود الحكومة البحرينية.



فكم من الجميل رؤية مدينتك حيث تجوب في شوارعها أغلى السيارات في العالم أمام الشاشات العالمية، وبجدارة، حققت أذربيجان رؤيتها لإنجاح لحدث عالمي. يذكر أن السباق تقدم بشهرين هذه السنه حيث كان يقام في السنتين الاخيرين في شهر يونيو.

وبالطبع، فالكل يتوقع من السباق منافسة محتدمة ومعارك مثيرة متوقعة بين فيراري التي تعاني والمرسيدس المهيمنة لجميع الجولات بثنائية جبارة وأيضا لا ننسى المعركة الشرسة التي حصلت بين ثنائي الريد بُل في العام الماضي، تحت ظل إحتكاك وعراك بين دانيال ريكاردو وماكس فيرستابن وخروجهما من السباق بعد الإصطدام ببعضهما. بينما فاز البريطاني لويس هاميلتون في النسخة السابقة، كيمي ثانياً وسيرجيو بيريز ثالثاً سائق فيراري سيباستيان فيتيل وسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بينما فاز المعتزل بطل العالم 2016 الألماني نيكو روزبرج وسائق مرسيدس السابق، في النسخة الأولى لهذا السباق.

سباق دراماتيكي وفوضوي في العام الماضي 2018:

وفي سباق ذو 51 لفة، نتج عنه الكثير من الأحداث التي لن ننسى، فكان سيباستيان فيتيل متصدراً للترتيب العام في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 قبل أن ينتزعه غريمه البريطاني لويس هاميلتون ليحرز فوزه الأول في الموسم. وانطلق السباق في أجواء تنافسية باردة مع رياح قوية (بين 9 و31 كلم/س) وظروف خادعة على ثاني أطول حلبة في الروزنامة. وأبرز المشاهد في سباق 2018، شهدت الانطلاقة فوضى بداية مع العديد من الحوادث ادت إلى انسحاب الفرنسي إستيبان أوكون (فورس إنديا) والروسي سيرغي سيروتكين (ويليامس -مرسيدس). دخول سائقا “ريد بل” فيرشتابن وريكياردو بصراع طوال السباق، فاحتكا ببعضهما البعض أكثر من مرة، وصولا الى اللفة 41 (من أصل 51) عندما حاول ريكياردو تجاوز زميله الهولندي، ليقوم الأخير بتبديل اتجاهه مرتين، فيصطدم به الاسترالي الذي توج في المرحلة السابقة (جائزة الصين الكبرى)، وينسحبا معا. حل المكسيكي سيرجيو بيريز ثاني منصة تتويج له في باكو إذ حل ثالثاً مستفيدا من خروج ثنائي الريد بل.



بعض أبرز الأرقام والإحصائيات لجائزة أذربيجان الكبرى 2019:



تبلغ طول اللفة 6.003 كيلومتر بمسافة إجمالية قدرها 306.049 كيلومتر، على مدار 51 لفة.

تعتبر حلبة باكو هي ثاني أطول حلبة في البطولة1، بعد حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية، وبفضل المسار المستقيم باكو هي أكثرالسباقات سرعة إذ يبلغ طولها 2.1 كيلومتر، وهي الأطول في البطولة هذا الموسم.

عدد مقاعد المدرجات : 18500

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عدد اللفات : 51

عدد المنعطفات : 20

الوقت القياسي : 1:43.441 دقيقة سجله سيباستيان فيتيل في 2017

أول سنة أقيم عليها سباق : 2016

السائق الفائز في السنة الماضية: دانيال ريكاردو

أسم السائق السنة أسم السيارة نيكو روربيرغ 2016 Mercedes F1 W07 دانيال ريكاردو 2017 Red Bull RB13

لويس هاميلتون 2018 Mercedes F1 W10

سباق جائزة أذربيجان سينطلق يوم الجمعة، حيث تقام حصة التجارب الحرة الأولى والثانية، على أن تقام حصة التجارب الثالثة والتأهيلية يوم السبت. في نفس الوقت، ينطلق السباق الرسمي بين المتسابقين يوم الأحد المقبل في رابع جولات بطولة العالم، حيث يتصدر البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بطولة السائقين برصيد 68 نقطة مع تصدر فريقه برصيد 130 لبطولة الصانعين.

ستقدم الشركة الإيطالية لتصنيع الإطارات بيريلي، الشركة المصنعة للإطارات الإيطالية، سي 2 (البيضاء) ، سي 3 (الصفراء) و سي 4 (الحمراء) التي تم اختيارها من أجل هذة الجائزة. وكانت إستراتيجية العام الماضي مكونة من توقفين مع دخول سيارة الأمان ليحصل لويس هاميلتون على لقب الفوز بنسخة 2018، يليه كيمي رايكونن وسيرجيو بيريز.



