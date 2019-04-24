“بالصور” شاهد الوان هيونداي سوناتا 2020 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً بتدشينها الأمريكي في معرض نيويورك للسيارات، مع لفتها للأنظار بفضل تصميمها الأكثر جراءة من الموديل السابق. والآن تقدم هيونداي أداة إلكترونية Configurator لاختيار هيئة السيدان وتغييرها حسب رغبتك، مع توفيرها لثمانية ألوان مختلفة للطلاء الخارجي. وتشمل الألوان الأبيض Quartz لهؤلاء الراغبين في خارجية هادئة، وأزرق اللؤلؤة ونوعين من الرمادي وأسود الشبح والأصفر المتوهج والأحمر وأزرق البحار العاصفة. Advertisements ويُذكر أن سوناتا الجديدة ستأتي محملة بعدد واسع من أنظمة السلامة مثل التجنب المبكر للاصطدام والبقاء في حارة الطريق وتفادي التصادم عند الركن الخلفي للسيارة وراصد النقطة العمياء والمزيد.. وسيبدأ إنتاج السيارة هذا الخريف.

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